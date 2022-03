AVELLINO-CATANIA: probabili formazioni. Quali modifiche nell’undici di Baldini?

Fissato per le 14:30 il fischio d’inizio di Avellino-Catania. Rossazzurri che proveranno a rialzare la testa dopo la debacle di Foggia, mentre i padroni di casa – reduci dal deludente pareggio col Messina essendo stati contestati dai tifosi – puntano a ritrovare i tre punti per sperare ancora di avvicinarsi al secondo posto.

Mister Baldini non ha portato in Irpinia Greco e Moro, convocati in Nazionale Under 20 (il secondo è in ogni caso squalificato per un turno), oltre all’infortunato Russotto. Per il resto rientra Sipos. Sicuramente ci saranno delle modifiche nell’undici di partenza. Scopriremo nelle prossime ore quali. Ipotizziamo che Sala (ma non si esclude l’impiego di Stancampiano) agisca a difesa dei pali con Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Zanchi in difesa; Rosaia, Cataldi e Simonetti a centrocampo con Biondi (Piccolo), Sipos e Russini nel reparto offensivo.

Per quanto concerne l’Avellino, Mignanelli (squalifica), Scognamiglio (febbricitante), Di Gaudio (Covid), Maniero, Matera e Chiti (infortunati) non saranno a disposizione. In compenso rientrano Tito e Bove. Biancoverdi che dovrebbero essere schierati secondo un 3-5-2 con Forte in porta; Silvestri, Dossena, e Bove in difesa; Ciancio, Aloi, Carriero, Kragl e Tito a centrocampo; Murano (Plescia) e Kanoute in avanti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Andrea Bordin (Bassano del Grappa), coadiuvato dagli assistenti Egidio Marchetti (Trento) e Stefano Galimberti (Seregno). Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico (Matera). L’incontro sarà visibile online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***