AVV. GUARNACCIA: “Tribunale, comunicato chiarissimo. Esercizio provvisorio? Avanti solo se utile ai creditori”

L’avv. Francesco Guarnaccia, esperto di diritto fallimentare, nel corso della trasmissione ‘Sport Sicilia Preview’ in onda su Telecolor ha parlato dell’asta andata deserta per la seconda volta. Ecco quanto evidenziato dal quotidiano La Sicilia: “Il comunicato del Tribunale non lascia spazio a equivoci o problemi di chiarezza, l’asta è andata deserta e non ci sono state offerte. Ciò che colpisce è la precisazione del Presidente di ribadire che non vi siano state cauzioni sul conto corrente. Capitale sociale? Se il bando richiede che al momento dell’offerta il capitale debba essere quello a monte con la delibera, la società in fase di costituzione dovrebbe già annoverare il capitale richiesto, così non è stato. Esercizio provvisorio? Va avanti solo se la prosecuzione dell’attività aziendale della società fallita sia utile ai creditori rispetto alla cessazione totale della stessa. In mancanza di un’asta aperta, il Tribunale potrebbe aprire un’effettiva vendita con una base d’asta aperta ad un’offerta presentata extra-asta. I curatori produrranno il massimo sforzo”.

