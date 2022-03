CALCIO IN PROVINCIA: tris Acireale, Biancavilla ko a Paternò. Real Aci, sorpasso Motta. Mazzarrone a +4 sul secondo posto

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D, tutto facile per l’Acireale che archivia la pratica Troina imponendosi con il risultato di 3-0 ad Aci Sant’Antonio. Figliomeni, Savanarola e Garetto nel tabellino dei marcatori. Va al Paternò, invece, il derby etneo con il Biancavilla: un gol per tempo, c’è la firma di Puglisi e Mascari. Pareggio tutto sommato positivo, quello maturato a Sant’Agata Militello tra la formazione di casa ed il Giarre (0-0).

In Eccellenza girone B punto che muove la classifica per l’Acicatena, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Santa Croce: nel secondo tempo Calì risponde al momentaneo vantaggio ospite di Mina. Il Viagrande blocca tra le mura amiche il Siracusa (0-0).

In Promozione girone C il Real Aci espugna Scordia e si riprende la vetta. Sciacca consente allo Scordia di sbloccare il risultato, Castelli (doppietta) e Pennisi ribaltano tutto e festeggiano tre punti fondamentali scavalcando il FC Motta, che pareggia sul campo della Leonfortese (0-0). Rotondo successo del Ciclope Bronte ai danni del Don Bosco con le marcature di Sanfilippo, Proto e Ruffino. Vittoria anche per l’Atletico 1994, che piega le resistenze del Misterbianco per 2-1. Fisichella prima dell’intervallo risponde alle reti di Mirabella e Mazzamuto. Cuturi (doppietta) e Dumitrascu, invece, permettono al Belpasso di calare il tris al cospetto del Calatabiano (3-0). Cade il San Gregorio in casa contro l’Armerina per 0-2: gol di A. Pandolfo e Alessandro, ospiti in dieci uomini per l’espulsione di Sanyang. Longhitano al 92′ evita il ko al Lavinaio, che fa 2-2 contro l’Atletico Nissa: di Sammartino, Cerasuolo e Terrana le altre realizzazioni.

Nel girone D di Promozione bene il Mazzarrone, che batte il Pro Ragusa. Puggia risponde al gol dell’1-0 di Campanella, poi Incardona e Bah regalano i tre punti ai ragazzi di mister Costanzo. Vince anche lo Sporting Eubea, 2-1 in casa del Priolo Gargallo. Protagonista Lo Presti, che sigla due reti, nel finale Germano su rigore rende meno amara la sconfitta per i padroni di casa.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 57 Cavese 53 Acireale 53 Lamezia Terme 52 Paternò 44 Cittanova 39 S. Agata 38 Santa Maria Cilento 34 Licata 34 Portici 32 Real Aversa 31 San Luca 30 Trapani 28 Sancataldese 26 Rende 23 Giarre 21 Castrovillari 20 Troina (-6) 13 Biancavilla 13

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Jonica 53 Igea 51 Ragusa 51 Carlentini 36 Nebros 33 Siracusa 32 Taormina 29 Palazzolo 22 Real Siracusa Belvedere 21 Aci Catena 19 Virtus Ispica (-1) 19 Santa Croce 13 Viagrande 11 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 49 F.C. Motta 47 Leonfortese 45 Atletico 1994 36 Atletico Nissa 32 Belpasso 26 Gymnica Scordia 23 Ciclope Bronte 23 Armerina 19 Don Bosco 18 Misterbianco 18 Lavinaio 14 San Gregorio 14 Calatabiano 12

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 44 Modica 40 Sporting Eubea 36 Gela 34 Comiso 33 Frigintini 30 Vittoria 28 Priolo Gargallo 23 Canicattini 21 Avola 20 Pro Ragusa 19 Megara 18 RG 14 Scicli 12

