CALCIO SICILIANO – Stampa palermitana: “Derby col Catania già segnato in rosso sul calendario…”

Il Giornale di Sicilia, a proposito del ritorno al 100% della capienza negli stadi dall’1 aprile si proietta già sul derby Palermo-Catania parlando di “partita su tutte già segnata in rosso sul calendario”. Perché l’ultima sfida casalinga di regular season, i rosanero la disputeranno proprio contro il Catania. “Un derby – si legge – che non vede il pubblico palermitano sugli spalti da quasi dieci anni, dall’ultimo incontro al «Barbera» in Serie A vinto per 3-1 dalla squadra allora allenata da Gasperini, il 24 novembre 2012. Da lì in poi, un vuoto di otto anni, col derby di Sicilia che è tornato a disputarsi a Palermo nel 2020, ma senza tifosi ad assistere alla sfida a causa delle normative per l’emergenza sanitaria. Il derby del 16 aprile, dunque, non sarà soltanto il primo col pubblico al «Barbera» da quasi dieci anni a questa parte, ma sarà anche consentito l’ingresso fino a 36.365 spettatori”.

