CATANIA-CAMPOBASSO: arbitrerà Maria Marotta, statistiche arbitro e precedenti

Sarà la signora Maria Marotta, della sezione A.I.A. di Sapri, l’arbitro della gara Catania-Campobasso, valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22 ed in programma mercoledì 16 marzo, alle ore 21.00, allo stadio “Angelo Massimino”. Designati gli assistenti Alex Cavallina (Parma) e Marco Croce (Nocera Inferiore). Quarto ufficiale il signor Federico Longo (Paola).

Nessun precedente da direttrice di gara con il Catania per la signora Marotta – che vanta anche una direzione arbitrale in Serie B – mentre se ne registra uno con il Campobasso risalente al 15 ottobre 2017: lo 0-0 maturato al “Nuovo Romagnoli” contro il San Nicolò Calcio Teramo in Serie D.

In Serie C Marotta registra 43 presenze (18 nel girone A, 22 nel girone B, 22 nel girone C e 1 in Coppa Italia), 212 ammonizioni comminate (86 nel girone A, 109 nel girone B, 10 nel girone C e 7 in Coppa Italia), 11 espulsioni (1 rossi diretto, 10 doppie ammonizioni) e 11 rigori assegnati (7 nel girone A, 4 nel girone B, 0 nel girone C). Il bilancio nel gruppo C è di 2 vittorie per le squadre di casa, 0 pareggi e 0 successi esterni. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento C è Virtus Francavilla 1-0 Monterosi (5 dicembre 2021).

