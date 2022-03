CATANIA-MONTEROSI: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro il Monterosi Tuscia, valevole per la 11/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.00 e 2.11; la “X” tra 3.20 e 3.35; il “2” intorno a 3.15 e 3.45. Lo scenario è quello di un confronto che vede i padroni di casa favoriti per la conquista dei tre punti ma in un contesto di sostanziale equilibrio, al cospetto di un avversario che ha raccolto diversi risultati positivi nell’ultimo periodo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***