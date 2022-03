VERSO FOGGIA-CATANIA: i rossazzurri ritrovano Zeman, ultimo successo contro la Roma

Quest’anno il Foggia ha affidato la propria panchina ad una vecchia conoscenza: Zdenek Zeman. Per il tecnico boemo è un vero e proprio “ritorno a casa” dopo avere scritto importanti pagine di storia rossonera.

Andando ad analizzare gli incontri tra l’allenatore settantaquattrenne (più di mille panchine per lui) ed il Catania, avversario questo pomeriggio, sono nove. Il primo incrocio ufficiale si verificò in occasione di un Salernitana-Catania di Coppa Italia concluso con un rotondo 3-0 favorevole ai campani (anche Mascara a segno). Poi, nella Serie B 02/03, allo stadio “Angelo Massimino” la squadra etnea ebbe la meglio sulla Salernitana per 2-1 (vantaggio di Bucchi, pareggio dell’ex Eddy Baggio e gol vittoria di Cicconi in pieno recupero).

La stagione successiva l’Elefante tornò a fronteggiarsi con l’ex tecnico di Roma e Lazio, stavolta sponda Avellino. La gara di andata, disputata al “Partenio”, terminò 0-0 mentre il ritorno al “Massimino” si concluse con un perentorio 2-0 grazie alle reti di Padalino (73’) e Mascara (90’+2). In quella stessa annata rossazzurri e biancoverdi si incrociarono anche in Coppa Italia con la vittoria a tavolino degli etnei (3-0).

L’incontro seguente tra il Catania e Zeman avvenne durante la Serie A 12/13 in un pirotecnico Roma-Catania terminato con il risultato di 2-2 (Osvaldo 59’, Nico Lopez 90’+1 – Marchese 29’, Gomez 69’). Il ritorno al “Massimino” vide il trionfo dei padroni di casa grazie alla rete siglata dal ‘Papu’ Gomez al minuto 61. Il 23 agosto 2014 vinse il Cagliari 2-0 in Coppa Italia. Lo scorso mese di novembre, ultima sfida tra Catania e Zeman vinta dal Foggia ai piedi dell’Etna per 1-2 con Gallo e Ferrante che risposero al momentaneo vantaggio di Russini.

BILANCIO CATANIA vs ZEMAN

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 2

Sconfitte Catania: 3

Gol fatti Catania: 11

Gol subiti Catania: 10

Differenza reti: +1

VIDEO: l’ultima vittoria del Catania contro una squadra di Zeman (Roma)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***