CATANIA SOCIAL – Da Monteagudo a Rosaia: “Meritavamo molto di più, avanti insieme per grandi successi”

Alcuni calciatori rossazzurri scrivono sui social dopo il pareggio maturato in casa contro il Campobasso. Il centrocampista Riccardo Cataldi sottolinea che questo è il momento di essere affamati (“Stay hungry…”), lasciando intuire che la salvezza è ormai praticamente acquisita e stuzzica la prospettiva di un eventuale raggiungimento dei playoff. Playoff che rappresenterebbero un sogno (“Dream big…”) anche per Jean Freddi Greco. Un Catania ambizioso in vista delle prossime partite: “..Unico Pensiero, Avanti Insieme per Grandi Successi..”, scrive Giacomo Rosaia. Si mostra rammaricato, invece, l’argentino Juan Cruz Monteagudo ma consapevole che il Catania debba proseguiere su questa strada: “Meritavamo molto di più, ogni punto è importante! Continuiamo a lavorare”.

