CATANIA (Sondaggio): obiettivo playoff, impresa possibile?

Mancano cinque partite al Catania per terminare la stagione 2021/22. Un’annata difficilissima, caratterizzata da mille problemi e dal fallimento societario. Eppure la squadra ha sempre onorato la maglia, al netto dei propri limiti, ad eccezione di Foggia dove i rossazzurri non sono praticamente scesi in campo. Adesso la salvezza è quasi aritmetica e l’obiettivo è quello di puntare al raggiungimento dei playoff. Sarebbe un’impresa viste le condizioni in cui il gruppo ha affrontato la stagione, ma anche il giusto premio per lo sforzo e l’impegno profusi in un contesto veramente caotico.

Chissà se questo Catania riuscirà a partecipare agli spareggi promozione. Chiediamo ai tifosi di farci sapere la loro preziosa opinione sul tema tramite apposito sondaggio. Votate cliccando in basso su “invia”, dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

