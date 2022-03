ERRA: “Catania, la reazione è arrivata soffrendo veramente poco. C’è molto del lavoro di Baldini in questa squadra”

L’ex allenatore, tra le altre, di Paganese e Catanzaro Alessandro Erra, che ha curato il commento tecnico in occasione della partita Avellino-Catania, ha elogiato la prestazione dei rossazzurri ai microfoni di Eleven Sports. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “L’Avellino ha fatto poco per venire a capo di questa partita. Del Catania ci si aspettava una reazione al 5-1 di Foggia ed è arrivata. Dopo il gol di Sipos, anche in superiorità numerica non è stato capace l’Avellino di rendersi pericoloso. C’è molto del lavoro di Baldini in questo Catania. Ha sofferto veramente poco la sua squadra contro un avversario di grande livello. Anche in dieci il Catania è stato in campo con i giusti equilibri, senza disdegnare di affacciarsi dall’altra parte. Lo sfogo e la gioia finale di Baldini testimoniano il fatto che il tecnico rossazzurro ha vissuto un’annata dal punto di vista professionale e immagino anche personale molto delicata e questi sono i riconoscimenti più grandi che il gruppo gli ha tributato. Baldini ha definito il Catania “una squadra di pazzi” perchè pochi giorni fa prende 5 gol in un tempo, poi va sul campo della terza in classifica con grande personalità e ottiene un risultato importantissimo. L’Avellino in base al numero di occasioni forse non meritava di perdere, ma come spirito e atteggiamento il Catania va elogiato. L’Avellino ha creato un paio di situazioni, poteva finire anche in parità ma sarebbe cambiato poco perchè la squadra di Gautieri, per poter ambire al suo obiettivo, deve fare qualcosa in più”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***