EX ROSSAZZURRI – Donnarumma: “A 14 anni dissì sì al Catania. Era una squadra fortissima…”

Cresciuto nelle giovanili del Catania, l’attaccante Alfredo Donnarumma prosegue la carriera tra i professionisti a suon di gol. In questa stagione ha raggiunto quota 10 con la maglia della Ternana. Nel corso della puntata de L’Angolo del Bomber, condotta da un altro ex rossazzurro, Riccardo Zampagna, Donnarumma torna brevemente sull’esperienza ai piedi dell’Etna. Ecco quanto evidenziato: “C’era il fratello di Pietro Lo Monaco che lavorava in Campania. Per un pò di tempo mi ha seguito e poi mi ha voluto portare a Catania. Ho accettato questa esperienza anche se non era facile andare via da casa a 14 anni, tenendo molto alle mie radici. Nella testa però ho sempre avuto la voglia di giocare a calcio. Al Catania facevo anche il raccattapalle, non ho mai esordito in Prima Squadra. Più volte c’è stata l’occasione per farlo ma, poi, non è successo. In quegli anni Lo Monaco aveva costruito un Catania fortissimo con gente come Mascara, Bergessio, Barrientos, Gomez, Martinez, Pantanelli”.

