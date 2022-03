FALASCA (vice Pres. Potenza): “Col Catania spero in arbitraggio equo e che lo stadio si riempia”

Intervento telefonico del vice Presidente del Potenza Michele Falasca durante la trasmissione “Stop&Goal” andata in onda sulle frequenze della “Nuova Tv”, quando si avvicina il match col Catania. Queste le parole evidenziate da tuttopotenza.com: “Ci dobbiamo mettere la partita di Monopoli alle spalle e cercare di fare quanti più punti possibili fino al termine della stagione senza fare calcoli e senza guardare troppo la classifica e poi quel che sarà sarà. Spero solo che ci sia la giusta equità da parte degli arbitri perchè non mi voglio lamentare ma anche a Monopoli qualche episodio dubbio ci ha penalizzato.Domenica arriverà il Catania e spero che grazie alla complicità di una bella giornata di sole e al fatto che al “Viviani” sarà di scena un club importante e storico del nostro calcio il nostro stadio si possa riempire perchè per raggiungere la salvezza abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti con i nostri tifosi che dovranno essere come sempre l’uomo in più. La squadra deve rimanere tranquilla e serena, sono certo che questi ragazzi e questo gruppo di calciatori alla fine porteranno a casa l’obiettivo che tutti ci siamo prefissati”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***