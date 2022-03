FOGGIA-CATANIA: info biglietti, trasferta consentita ma con limitazioni

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Pino Zaccheria” in occasione della gara Foggia-Catania, in programma domenica 20 marzo alle ore 14.30, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 19 marzo, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservati ai soli residenti nella città di Catania e nella provincia di Catania in possesso di Fidelity Card, sono in vendita al prezzo unico di € 10 + diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

online

(https://www.vivaticket.com/it/biglietto/serie-c-21-22-foggia-calcio-foggia-catania/178133)

in tutte le rivendite autorizzate del circuito Viva Ticket

(https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv)

Altre informazioni comunicate dalla società Calcio Foggia 1920

Tutti gli altri settori sono inibiti ai residenti nella città di Catania e nella provincia di Catania. I tifosi del Catania dovranno raggiungere lo stadio Zaccheria esclusivamente a bordo di mezzi collettivi (pullman, furgoni, ecc.), non sarà consentito l’accesso allo Zaccheria in altra modalità. Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno seguire le seguenti disposizioni:

– Munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass rafforzato) da mostrare al personale preposto al controllo;

– obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto;

– rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro;

– obbligo di indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

