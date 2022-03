GIOVANILI CATANIA: le Under 15 e Under 17 lottano, ma non basta contro il Bari

Mentre la Primavera di Orazio Russo ha terminato la stagione con il pareggio a reti inviolate sul campo del Potenza, a conclusione di un’annata che ha messo in mostra tanti ragazzi interessanti, le Under 17 e Under 15 rossazzurre hanno riportato la sconfitta contro il forte Bari a Torre del Grifo. La generosità non è bastata in entrambi i casi al giovane Elefante.

L’Under 17 di mister D’Ignoti è caduta con un pirotecnico 3-4 e tanta amarezza, basti pensare che al 24′ era in vantaggio addirittura di tre reti grazie alle marcature di Napolitano, Pisasale e Librizzi. Gli ospiti hanno reagito con veemenza e, anche grazie ad un pizzico di fortuna, sono riusciti a ribaltare il pesante passivo iniziale trovando la via del gol con Patierno, Montagna e De Marzo, autore di una doppietta. Grande occasione sprecata per i rossazzurri.

L’Under 15 di Bellia lotta fino in fondo, rispondendo per due volte al vantaggio barese di Sassarini e Buonsante, prima con il gol di Prestigiovanni, poi con la realizzazione di Federico. Successivamente ancora Buonsante e Labianca calano il poker con il Catania che non riesce a rimettere in piedi la gara.

