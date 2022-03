GRECO-MORO: convocazione per entrambi in Nazionale Under 20

Domenica prossima raduno ad Ascoli per l’Italia Under 20 di Alberto Bollini, in vista delle ultime due gare del Torneo 8 Nazioni: la prima verrà disputata contro la Germania giovedì 24 marzo (ore 17, diretta su Rai Sport) allo stadio “Cino e Lillo Del Duca” e metterà in palio il primo posto. Poi in campo lunedì 28 marzo (ore 18) a Sapsborg contro la Norvegia. Per l’occasione sono stati convocati 26 calciatori (9 nati nel 2001, 15 nel 2002, 2 nel 2003). Tra questi il centrocampista Jean Freddi Greco e l’attaccante del Catania Luca Moro.

Ecco l’elenco delle convocazioni nel dettaglio:

Portieri

Denis Franchi (Paris Saint-Germain), Alessandro Russo (VV Sint-Truiden), Alessandro Sorrentino (Pescara)

Difensori

Tommaso Barbieri (Juventus), Riccardo Calafiori (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Alessandro Circati (Parma), Christian Dalle Mura (Pordenone), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Andrea Papetti (Brescia), Alessandro Pio Riccio (Juventus), Matteo Ruggeri (Salernitana)

Centrocampisti

Alessandro Bianco (Fiorentina), Jean Freddi Pascal Greco (Catania), Giuseppe Leone (Juventus), Tommaso Pantaleo Milanese (Alessandria), Simone Panada (Atalanta), Nikola Sekulov (Juventus), Cristian Volpato (Roma), Emanuele Zuelli (Juventus)

Attaccanti

Riccardo Ciervo (Sassuolo), Sebastiano Esposito (Basilea), Daniel Maldini (Milan), Luca Moro (Catania), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Edoardo Vergani (Salernitana).

