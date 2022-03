LA SICILIA – Mancini vuole entrare in campo, creato logo F.C. Catania 1946

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Secondo quanto raccolto dal quotidiano locale, la società che Benedetto Mancini avrebbe registrato assume la denominazione di “Football Club Catania 1946”, con il logo societario (e non calcistico) sotto riportato.

La società conterebbe su una base d’investimento impiantata sulla liquidità della BM Group Financial Project e, aspetto che ha una sua importanza, su una pre-affiliazione alla Federcalcio che sarebbe già in pugno. Mancini vuole entrare in campo ma non è possibile considerare scontato l’esito della gara, fissata per venerdì 4 marzo con scadenza alle ore 12:00. L’apertura delle buste dirà se saranno pervenute offerte. L’imprenditore romano, inoltre, avrebbe già impostato un dialogo con il Comune di Catania per la cessione dello stadio “Angelo Massiino”, al centro del progetto tecnico da lui delineato.

