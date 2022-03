LA SICILIA – Rosaia: “Catania mi ha fatto crescere come uomo, Baldini leader assoluto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il centrocampista del Catania Giacomo Rosaia si appresta a vivere nove finali, extra campo permettendo: “Ancora devo dare e voglio dare tanto, il tecnico crede nelle capacità della squadra e dei singoli. Guardiamoci le spalle ma proiettiamoci per il massimo obiettivo che riusciremo a raggiungere. Fare punti a Vibo è fondamentale, andremo a duellare al cospetto di un avversario che non è rassegnato. Serve l’atteggiamento delle ultime gare, bisognerà agire molto concentrati. Mai sottovalutare impegno e avversario. Siamo consapevoli della nostra forza, ma anche delle trappole che ci tendono in Serie C tutti quanti. I tifosi? Con loro è come se fosse la prima volta che scendiamo in campo. Sono incredibili, c’è un’alchimia speciale che si rinnova e cresce ogni giorno. Un tifo particolare l’ho conosciuto pure a Cesena, ma Catania ha pochi eguali. Questa piazza mi ha fatto crescere come uomo e Baldini è un leader assoluto che mantiene compatto l’intero gruppo, ha trasmesso il senso di appartenenza e di responsabilità verso la piazza”.

