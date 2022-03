MENICHINI (all. Monterosi): “Il Catania va salvato assolutamente”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali del Monterosi Tuscia, l’allenatore biancorosso Leonardo Menichini esprime un pensiero sulla delicatissima situazione attraversata dal Catania. Ecco quanto evidenziato da Il Messaggero di Viterbo: “Voglio spendere due parole per il Catania. Questa società va salvata assolutamente perchè rappresenta un patrimonio del calcio italiano. Stiamo parlando della decima città d’Italia e i tifosi catanesi si meritano il meglio. Oggi per noi sarà difficile sotto tutti i punti di vista. La rosa del Catania non c’entra nulla con la lotta salvezza, ma per le vicissitudini che tutti conosciamo sono rimasti incagliati in una posizione di classifica pericolosa che li costringe a giocare in un certo modo”.

