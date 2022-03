MONDIALI: Italia fuori, giustiziata a Palermo da un ex rosanero

Da Campione d’Europa a non partecipante ai Mondiali in Qatar. L’Italia fallisce l’approdo dopo aver mancato Russia 2018. E’ il responso di una serata pessima a Palermo, visto che gli azzurri perdono 1-0 contro la Macedonia del Nord nella semifinale degli spareggi per la qualificazione. Prevale la buona volontà dei macedoni, vittoriosi grazie ad un lampo al 92′ proprio dell’ex attaccante del Palermo Aleksandar Trajkovski (rosanero tra il 2015 e 2019 totalizzando oltre 100 presenze). “E’ difficile da spiegare, c’è grande delusione, siamo distrutti – le parole del capitano azzurro Giorgio Chiellini – Ci è mancato di sicuro qualcosa, pagando errori fatti da settembre in poi ma sono orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo ripartire e spero che Mancini resti, c’è bisogno di lui”. Il Portogallo invece batte 3-1 la Turchia e si qualifica alla finale dei playoff per il Mondiale, dove affronterà appunto la Macedonia del Nord.

