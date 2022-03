MORO: Monterosi nel mirino, a gennaio ultimo gol al “Massimino”

Non è stato possibile giocare ad Avellino, dove cercava di riscattare un periodo poco soddisfacente in termini di gol realizzati, essendo a secco di reti da un mese. Nessuno, però, può mettere in discussione i 21 gol siglati finora da Luca Moro. Un bottino davvero impressionante, che può essere incrementato nelle prossime partite. Sabato si torna al “Massimino” ed il Catania farà di tutto per riconquistare i tre punti al cospetto del Monterosi. Moro, peraltro, non segna a Catania dal 30 gennaio, data in cui non bastò la perfetta esecuzione di un rigore per strappare punti contro il Catanzaro. Di certo i rossazzurri continuano ad aggrapparsi anche ai gol del bomber patavino, da gennaio di proprietà del Sassuolo e che proverà a concludere nel migliore dei modi l’esperienza ai piedi dell’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***