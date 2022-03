MULARONI: torna a sostituire Baldini in panchina dopo la bella vittoria di Castellammare di Stabia

Toccherà nuovamente a Luciano Mularoni, attuale vice dello squalificato Francesco Baldini, sostituire quest’ultimo in vista del confronto esterno con il Potenza. Era già successo in precedenza proprio al cospetto di una squadra lucana, il Picerno, sia in occasione della gara d’andata (vinta 1-0) che in quella di ritorno (persa con il medesimo risultato). Successivamente ha diretto il Catania nella vittoriosa trasferta di Castellammare di Stabia (0-2), disputando la squadra dell’Elefante una delle migliori gare stagionali. Mularoni ha diretto le operazioni dalla panchina anche in altre realtà. Precisamente a San Marino quando allenava le varie Domagnano, Juvenes/Dogana, Folgore, Virtus e La Fiorita ma anche in Emilia-Romagna al Perticara. Per il resto ha sempre lavorato come assistente di Baldini nelle giovanili del Bologna, al Sestri Levante, alla Lucchese ed al Trapani, prima dell’approdo sotto l’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***