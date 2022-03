ORLANDI (all. Vibonese): “Il Catania combatte su ogni campo. Avere la loro stessa risolutezza per giocarcela alla pari”

A poche ore dalla sfida casalinga contro il Catania, ecco le dichiarazioni pre-gara del tecnico della Vibonese Nevio Orlandi rilasciate ai canali ufficiali rossoblu: “Mi piace guardare a questa partita con gli occhi di chi, tra i ragazzi a disposizione, ha avuto e sta avendo meno spazio il giorno gara ma in allenamento non risparmia una goccia di sudore. Se questa squadra, nonostante le continue assenze per svariati motivi, sta crescendo in termini di convinzione e determinazione il merito è soprattutto il loro che tengono alto il ritmo in allenamento. È qualcosa di molto importante per un allenatore. Ora dobbiamo dare continuità a quanto fatto mercoledì con il Taranto. Siamo ancora ultimi e domani ci sarà il Catania che, nonostante i mille problemi, è lì a combattere fino alla fine su ogni campo. Se avremo la loro stessa risolutezza ce la potremo giocare alla pari e avere la possibilità di mettere un altro sassolino sulla parte della bilancia che mantiene aperta la porta per la salvezza. I tifosi ci diano una mano. Abbiamo bisogno di loro”.

