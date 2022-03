DALLA A ALLA C: domenica il Catania sfiderà ancora una squadra di Orlandi

Cinque precedenti. Tre con la Reggina, due sulla panchina della Vibonese

Domenica pomeriggio la formazione dell’Elefante affronterà per la sesta volta nella storia, in partite ufficiali, una squadra guidata da Nevio Orlandi. In precedenza l’attuale allenatore della Vibonese ha sfidato gli etnei sedendo proprio sulla panchina di un’altra compagine calabrese, la Reggina. Altri tempi quando catanesi e reggini militavano in Serie A. I ricordi sono sia negativi che positivi per il Catania.

Il 4 maggio 2008 lo scontro diretto in chiave salvezza al “Massimino” vinto dagli amaranto con il risultato di 1-2 inguaiando i ragazzi di Walter Zenga. Pesò come un macigno l’assenza per infortunio del bomber Spinesi. Amoruso a segno al 40′ e 90′ (rigore), con ‘Malaka’ Martinez ad accorciare le distanze a tempo ormai praticamente scaduto. Nella stagione successiva, invece, Catania che sognava la testa della classifica ma, poi, la Reggina fece tornare i rossazzurri sulla terra pareggiando a 10′ dal termine al “Granillo”. 1-1 ricco di spettacolo ed emozioni. Gli amaranto colpirono anche una traversa con Brienza ma poi passarono in svantaggio al 24′ della ripresa, complice una gran giocata di Paolucci, successivamente espulso. Nel finale ci pensò Costa a pervenire al pareggio, risultato sostanzialmente giusto.

22 febbraio 2009, match di ritorno. Zenga chiedeva una vittoria e il Catania rispose: due gol, uno per tempo, contro una Reggina rinunciataria permisero agli etnei di riprendere le distanze dalla zona retrocessione. Il Catania al 35′ sbloccò il risultato. Cross di Ledesma, intervento con i pugni di Puggioni e dal limite arrivò Capuano che tenne basso il pallone, calciò potente a porta sguarnita insaccando. Al 29′ della ripresa con un’azione rocambolesca il Catania raddoppiò, in gol Potenza.

Nella stagione 2018/19, due nuovi confronti ma con Orlandi alla guida della Vibonese in Serie C e Andrea Sottil al timone rossazzurro: 3-0 per il Catania all’andata (realizzazioni di Biagianti, Lodi e Aya); pareggio a reti inviolate nella partita di ritorno disputata allo stadio “Luigi Razza”. Il bilancio, dunque, è di due successi catanesi, altrettanti pareggi ed una vittoria collezionata da Orlandi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***