PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “In arrivo partite cruciali. Ragazzi, non mollate proprio adesso”

I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, invitano sui social la squadra di mister Baldini a non mollare in vista delle prossime partite: “Ragazzi verranno partite cruciali, di fuoco. Tra cui due derby. Avete solcato mari incredibili a bordo di una zattera, andando avanti solo con la forza della vostra determinazione e con lo spirito del patto non scritto con i tifosi, sorretto dal rispetto profondo che ci lega. Non mollate adesso, non disgregarvi, non disuniamoci. Non è il momento adesso, fate in modo di reagire alla batosta di Foggia, buttatela alle vostra spalle con rinnovata voglia di continuare a scrivere pagine incredibili in una storia incredibile. Potete farlo, dovete farlo. Noi non vi buttiamo via per una partita balorda, non mollate proprio adesso. Forza ragazzi!”.

