POTENZA: biglietti in curva a 1 euro contro il Catania per riempire lo stadio

“In curva a 1 euro: salviamo il Potenza”. Così il Potenza Calcio sprona la tifoseria rossoblu ad essere numerosa allo stadio “Alfredo Viviani” in vista del confronto di domenica col Catania. Biglietti in vendita al prezzo di 1 euro in curva (ingresso gratuito per i bambini da zero a 10 anni) allo scopo di sostenere al massimo la squadra lucana, nella speranza di evitare di sprofondare in Serie D. Potenza che occupa attualmente il terzultimo posto in classifica con 32 punti, a -4 dalla zona salvezza.

