POTENZA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Alfredo Viviani” in occasione della gara Potenza-Catania, in programma domenica 3 aprile alle 17.30 e valevole per la trentacinquesima giornata del girone C del campionato Serie C 2021/22, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 2 aprile, ai sensi delle disposizioni vigenti. I biglietti per il Settore Ospiti sono in vendita al prezzo di € 12 + € 1,50 per i diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Online

(https://www.ciaotickets.com/biglietti/potenza-catania)

in tutte le rivendite autorizzate Ciaotickets

(https://www.ciaotickets.com/punti-vendita)

Altre informazioni comunicate dalla società Potenza Calcio

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, a partire dal 06 dicembre 2021, l’ingresso agli eventi potrà avvenire solo dietro presentazione della Certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS), che andrà mostrata all’ingresso unitamente al biglietto e ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’accesso ad eventi sportivi, spettacolistici e di intrattenimento, a prescindere dal fatto che si svolgano all’aperto o al chiuso, richiederà l’obbligo di utilizzo di una mascherina FFP2.

Per approfondimenti è possibile consultare le faq del Governo cliccando qui: (https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

Per questo evento è prevista la vendita con il BIGLIETTO NOMINATIVO.

Ciascun titolo di accesso dovrà quindi riportare il nome e il cognome dell’utilizzatore del biglietto immessi in fase d’acquisto.

Il giorno dell’evento, all’ingresso, oltre al biglietto, sarà richiesto anche un documento d’identità valido per verificare la correttezza del nominativo riportato.

Sui biglietti acquistati il cliente potrà procedere al cambio nominativo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***