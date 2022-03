SERIE C: 30/a giornata, risultati e classifica. Catania a +4 dal Messina, il Bari allunga sul Catanzaro

Riportiamo di seguito i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C relativamente alla 30/a giornata con la classifica aggiornata. Allunga il Bari sul Catanzaro, in virtù del successo biancorosso sul Francavilla e del contemporaneo ko dei calabresi a Monopoli. Il Catania riscatta la sconfitta casalinga con la Paganese, a sua volta piegata dall’Avellino. Colpo Juve Stabia a Messina, si registra anche l’acuto esterno del Potenza a Latina. Il Palermo cala il tris al cospetto della malcapitata Vibonese. Pari nel derby pugliese Taranto-Foggia, rinviata per impraticabilità di campo (neve) il confronto Picerno-Campobasso. Domenica Turris-Fidelis Andria archivierà il turno.

RISULTATI

ACR Messina 0-1 Juve Stabia (6′ Schiavi)

Bari 2-1 Virtus Francavilla (21′ Cheddira, 57′ Maiorino, 92′ Citro)

Catania 3-1 Monterosi Tuscia (26′ Russini, 54′ Biondi, 83′ Russotto, 89′ Costantino)

Latina 0-3 Potenza (58′ Cuppone, 90′ Sandri, 95′ Cargnelutti)

Monopoli 2-1 Catanzaro (1′ Borrelli, 7′ Biasci, 16′ Mercadante)

Paganese 0-2 Avellino (19′ Ciancio, 64′ Kragl)

Palermo 3-0 Vibonese (51′ Valente, 81′ Brunori, 84′ Soleri)

Picerno – Campobasso (rinviata)

Taranto 1-1 Foggia (12′ Granata aut., 52′ Saraniti)

Turris – Fidelis Andria (domenica ore 17:30)

CLASSIFICA

1. Bari 62

2. Catanzaro 55

3. Virtus Francavilla 53

4. Avellino 52

5. Monopoli 49

6. Palermo 48

7. Turris 42

8. Latina 42

9. Foggia 41

10. Picerno 40

11. Juve Stabia 39

12. Monterosi Tuscia 37

13. Catania 36

14. Taranto 35

15. Campobasso 33

16. ACR Messina 32

17. Paganese 29

18. Potenza 26

19. Fidelis Andria 23

20. Vibonese 16

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***