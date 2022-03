SERIE C: 31/a giornata, risultati e classifica. Catania dodicesimo. Liguori inguaia il Messina, colpo grosso del Bari a Catanzaro

Riportiamo di seguito i risultati delle gare valevoli per la 31/a giornata del girone C di Serie C e la classifica aggiornata. Colpaccio esterno del Bari a Catanzaro, forse decisivo in ottica promozione diretta. Ottimo risultato fuori casa anche per il Palermo, vittorioso ad Avellino, Monopoli ok di misura a Viterbo contro il Monterosi. Importanti vittorie in chiave playoff di Juve Stabia e Foggia rispettivamente contro Turris e Picerno. Cuore Paganese a Francavilla Fontana, riuscendo a pareggiare dopo il 3-0 iniziale. Latina e Taranto non vanno oltre il pari in quel di Andria e Potenza.

RISULTATI

Avellino 1-2 Palermo (13′ Matera, 15′ Brunori, 49′ Valente)

Monterosi Tuscia 0-1 Monopoli (77′ Borrelli)

Vibonese 1-2 Catania (1′ Sipos, 78′ Biondi, 93′ Mahrous)

Campobasso 2-0 ACR Messina (9′ Liguori, 73′ Liguori)

Catanzaro 1-2 Bari (22′ Fazio, 42′ Antenucci, 46′ D’Errico)

Fidelis Andria 1-1 Latina (7′ Urso, 57′ Carletti)

Foggia 3-2 Picerno (36′ Ferrante, 54′ Petermann, 62′ Vivacqua, 82′ Ferrante, 94′ Parigi)

Juve Stabia 3-0 Turris (17′ Eusepi, 39′ Stoppa, 45′ Eusepi)

Potenza 1-1 Taranto (15′ Cargnelutti, 43′ Di Gennaro)

Virtus Francavilla 3-3 Paganese (4′ Patierno, 19′ Mastropietro, 26′ Maiorino, 31′ Cretella, 85′ Zanini, 90′ Tommasini)

CLASSIFICA

1. Bari 65

2. Catanzaro 55

3. Virtus Francavilla 54

4. Avellino 52

5. Monopoli 52

6. Palermo 51

7. Turris 45

8. Foggia 44

9. Latina 43

10. Juve Stabia 42

11. Picerno 40

12. Catania 39

13. Monterosi Tuscia 37

14. Taranto 36

15. Campobasso 36

16. ACR Messina 32

17. Paganese 30

18. Potenza 27

19. Fidelis Andria 24

20. Vibonese 19

