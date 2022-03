SERIE C: 33/a giornata, risultati e classifica. Il Campobasso aggancia il Catania a quota 40. Messina e Palermo, pari in extremis

Risultati delle partite valevoli per la 33/a giornata e classifica aggiornata. Solo un pari per l’Avellino, in casa contro il Messina. Il Campobasso aggancia il Catania a quota 40 punti, in virtù del successo sul Latina- Va alla Fidelis Andria lo scontro diretto in chiave salvezza con la Paganese. Il Monterosi cala il tris al cospetto della Juve Stabia. Palermo che riesce ad evitare il peggio a Potenza, pareggiando in extremis. Vince di misura la capolista Bari a Vibo Valentia, Turris ko a Catanzaro. Si attende l’esito della gara Virtus Francavilla-Picerno. Il derby Taranto-Monopoli rinviato al 6 aprile, causa Covid tra le fila rossoblu.

RISULTATI

Avellino 1-1 ACR Messina (13′ Aloi, 92′ Piovaccari)

Campobasso 2-0 Latina (44′ Persia, 51′ Bolsius)

Fidelis Andria 1-0 Paganese (22′ Urso)

Foggia 5-1 Catania (1′ Merola, 17′ Curcio, 25′ Ferrante, 39′ Petermann, 44′ Merola, 78′ Greco)

Monterosi Tuscia 3-0 Juve Stabia (13′ Costantino, 32′ Costantino, 64′ Costantino)

Potenza 2-2 Palermo (28′ Romero, 60′ Cuppone79′ Soleri, 89′ Brunori)

Vibonese 0-1 Bari (81′ Scavone)

Catanzaro 2-0 Turris (1′ Vandeputte, 11′ Iemmello)

Virtus Francavilla – Picerno (in corso di svolgimento, fischio d’inizio ore 17.30)

Taranto – Monopoli (rinviato)

CLASSIFICA

1. Bari 71

2. Catanzaro 61

3. Avellino 56

4. Virtus Francavilla 55

5. Monopoli 55

6. Palermo 53

7. Foggia 50

8. Turris 45

9. Latina 44

10. Monterosi Tuscia 43

11. Juve Stabia 42

12. Catania 40

13. Picerno 40

14. Campobasso 40

15. Taranto 36

16. ACR Messina 33

17. Potenza 31

18. Paganese 30

19. Fidelis Andria 28

20. Vibonese 19

