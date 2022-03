SERIE C: 34/a giornata, risultati e classifica. Bari, festa per la B rinviata. Monterosi a +1 sul Catania

Risultati degli incontri valevoli per la 34/a giornata e classifica aggiornata. Rinviate le gare di Catania e Torre del Greco a seguito dei casi di Covid che hanno colpito i gruppi squadra di Taranto e Virtus Francavilla, si sono giocate otto partite.

Bari non ancora aritmeticamente promosso in Serie B, visto lo 0-0 nel derby con l’Andria. Solo un pareggio per il Catanzaro a Castellammare di Stabia. Continua a segnare raffiche di gol il Foggia di Zeman, che rifila un’altra cinquina, stavolta al malcapitato Campobasso. Deludente pareggio per il Palermo in quel di Pagani. Avellino corsaro a Picerno. Bene il Monopoli che cala il tris al Potenza, dopo essere passato momentaneamente in svantaggio. Pari a reti bianche tra il Monterosi ed il fanalino di coda Vibonese.

RISULTATI

ACR Messina 1-0 Latina (43′ Morelli)

Foggia 5-2 Campobasso (4′ Merola, 19′ Bontà, 45′ Rossetti, 46′ Merola, 64′ Sciacca, 87′ Garofalo, 95′ Curcio)

Juve Stabia 1-1 Catanzaro (11′ Tonucci, 53′ Biasci)

Monopoli 3-1 Potenza (59′ Cargnelutti, 68′ Grandolfo, 82′ Borrelli, 95′ Grandolfo)

Monterosi Tuscia 0-0 Vibonese

Paganese 2-2 Palermo (22′ Cretella, 45′ Brunori, 55′ Valente, 67′ Tommasini)

Picerno 0-1 Avellino (12′ Kragl)

Bari 0-0 Fidelis Andria

Turris – Virtus Francavilla (rinviata per Covid)

Catania – Taranto (rinviata per Covid)

CLASSIFICA

1. Bari 72

2. Catanzaro 62

3. Avellino 59

4. Monopoli 58

5. Virtus Francavilla 55

6. Palermo 54

7. Foggia 53

8. Turris 45

9. Monterosi Tuscia 44

10. Latina 44

11. Catania 43

12. Picerno 43

13. Juve Stabia 43

14. Campobasso 40

15. Taranto 36

16. ACR Messina 36

17. Paganese 32

18. Potenza 32

19. Fidelis Andria 29

20. Vibonese 20

