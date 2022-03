SERIE C: da Avellino-Messina a Virtus Francavilla-Picerno, ecco le gare della 33/a giornata

Riportiamo le partite valevoli per la 33/a giornata del girone C di Serie C. Squadre in campo domenica. Non si giocherà Taranto-Monopoli, rinviata al 6 aprile a seguito dei casi di Covid presenti nella squadra rossoblu.

Messina a caccia di punti salvezza sul difficile campo di Avellino, mentre il Campobasso ha la possibilità di avvicinarsi alla zona playoff ospitando il Latina. Il Catanzaro non può sbagliare se vuole consolidare il secondo posto o tentare ancora l’eventuale raggiungimento della vetta (che avrebbe del miracoloso visto il -10 in classifica dal Bari): avversaria la Turris al “Ceravolo”. Autentico scontro diretto in chiave salvezza tra Fidelis Andria e Paganese. Monterosi-Juve Stabia è sfida che vedrà opposte due formazioni in lotta per i playoff. Insidia Potenza per il Palermo in terra lucana, dopo il pareggio casalingo stentato dei rosanero contro l’Andria. Test importante per il Catania a Foggia, con i rossazzurri che sognano di centrare un piazzamento nella griglia playoff. Gara sulla carta a senso unico a Vibo Valentia: la capolista Bari è impegnata al cospetto del fanalino di coda Vibonese. Virtus Francavilla che vuole ritrovare i tre punti, affrontando tra le mura amiche il Picerno, reduce da due ko consecutivi.

20.03. 14:30 Avellino – ACR Messina

20.03. 14:30 Campobasso – Latina

20.03. 14:30 Catanzaro – Turris

20.03. 14:30 Fidelis Andria – Paganese

20.03. 14:30 Foggia – Catania

20.03. 14:30 Monterosi Tuscia – Juve Stabia

20.03. 14:30 Potenza – Palermo

20.03. 14:30 Vibonese – Bari

20.03. 17:30 Virtus Francavilla – Picerno

