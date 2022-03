SERIE C – Costantino (Monterosi Tuscia): “Claiton e Moro tra gli avversari più ostici incontrati”

Rocco Costantino, attaccante che sta fornendo un contributo indispensabile alla causa del Monterosi Tuscia, a suon di gol, concede un’intervista a ‘ParliamoC’, format a cura di Eleven Sports. Quando gli viene chiesto di menzionare alcuni degli avversari che lo hanno maggiormente impressionato in questo campionato, l’attaccante biancorosso ha citato il difensore brasiliano Claiton e l’attaccante Luca Moro, entrambi in forza al Catania. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “Se devo indicare un attaccante in particolare, dico che Moro mi sta impressionando più di tutti. Poi faccio il nome di due difensori: Bizzotto del Monopoli e Claiton. Quest’ultimo nella gara d’andata persa 1-4 contro il Catania lo ricordo come un difensore veramente ostico in quella giornata”. Era il periodo in cui il centrale brasiliano indossava la fascia di capitano attraversando un buon momento di forma. Idem Moro che proprio sul campo del Monterosi festeggiò l’arrivo in doppia cifra.

