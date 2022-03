SERIE C: sostituzioni e gol, Baldini tra i tecnici con il maggiore fiuto

Ad oggi, sabato 26 marzo 2022, l’allenatore del Catania Francesco Baldini – insieme ad altri quattro tecnici – è quello che, attraverso le sostituzioni effettuate a gare in corso, ha portato i rossazzurri a siglare il maggior numero di gol nel girone C di Serie C. Nove sono state le reti messe a segno dal Catania per effetto dell’ingresso in campo di giocatori subentrati nell’arco dei 90′, stesso numero di marcature per le squadre guidate da Mirko Cudini (Campobasso), Zdenek Zeman (Foggia) e Michele Mignani (Bari). Al momento nessun altro ha fatto meglio di loro secondo questa speciale statistica. I calciatori rossazzurri entrati nel tabellino dei marcatori in corso d’opera sono: Alessandro Albertini (1), Luca Moro (1), Andrea Zanchi (1), Kevin Biondi (2), Andrea Russotto (2) e Leon Sipos (2).

