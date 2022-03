SITUAZIONE DISCIPLINARE: rientra Sipos, Albertini in diffida

A conclusione della partita Foggia-Catania, che ha visto i rossazzurri uscire travolti dal confronto dello “Zaccheria”, riepiloghiamo la situazione disciplinare in vista del match esterno con l’Avellino. Rientrano dalla squalifica Andrea Russotto (da valutare però le condizioni fisiche dopo il risentimento muscolare accusato nei minuti finali di Catania-Campobasso) e Leon Sipos, il quale ha scontato il doppio turno di stop a seguito dell’espulsione diretta rimediata a Vibo Valentia. Squalificato Luca Moro, che comunque salterà la trasferta di Avellino a seguito della convocazione in Nazionale Under 20. In regime di diffida Alessandro Provenzano, Andrea Sala e Alessandro Albertini.

