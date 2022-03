STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania, giocatori non sono all’improvviso brocchi. Ricorso procura federale, giudici decidano presto. Firma rogito…”

L’intervento di Daniele Lo Porto, giornalista del Giornale di Sicilia, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television su quanto sta accadendo in casa etnea:

“I calciatori del Catania non sono diventati improvvisamente dei brocchi. Prendere un gol dopo pochi secondi stravolge sempre qualsiasi partita. L’impatto tattico ed emotivo viene alterato, poi con Zeman può succedere di perdere 5-1, paradossalmente poteva anche accadere il contrario perchè le squadre di Zeman sono pazze più di quanto sia pazzo il campionato di Serie C. Il Catania ha avuto un approccio sbagliato, è stato condizionato dalla rete a freddo prendendo 2-3 gol in rapida successione che stroncherebbero chiunque. La reazione è stata insufficiente e non determinante, non credo che i giocatori abbiano tirato i remi i barca. Partita dove, a mio avviso, non è mancato l’impegno. Forse la lucidità, ma non credo si possa gettare la croce addosso ai giocatori che hanno dimostrato in tutti i momenti di essere dei professionisti seri. Prendiamo la sconfitta per quello che è, non creando sovrastrutture e drammi esistenziali. Perdere contro un Foggia in grande vena realizzativa e di rendimento ci può stare, non era facile recuperare. A questo ed agli errori individuali netti sui gol, 2-3 dei quali ad opera di Sala, si aggiunge un pizzico di sfortuna perchè è andato tutto nella maniera peggiore possibile”.

“Adesso bisogna pensare di ottenere qualche punto importante ai fini della salvezza. Un pari ad Avellino potrebbe essre abbastanza probabile perchè il Messina, che non è un fulmine di guerra, è riuscito a fare 1-1 ed il Catania avrà le sue motivazioni con un quoziente tecnico-tattico superiore al Messina. Sulla carta il pareggio sembra un obiettivo raggiungibile e questo sarebbe un segnale positivo e di immediata reazione“.

“Il campionato del Catania è una sorta di film giallo. C’è un ricorso della procura federale sullo sconto dei due punti di penalizzazione rispetto al -4 originariamente richiesto. Possono diventare determinanti questi punti in chiave playoff. Credo che sarebbe lecito e giusto aspettarsi una decisione dei giudici al più presto. Il campionato sta per finire, il ricorso venga valutato e deciso in termini assolutamente brevi perchè questa spada di Damocle non può durare troppo e rischia di falsare il campionato”.

“Firma del rogito notarile? Non facciamoci prendere dall’ansia da firma. Al momento Mancini non ha alcun titolo, prendiamo per buono quello che ha detto nella lunghissima conferenza stama. Dice di essere perfettamente consapevole dei costi e delle scadenze da affrontare nell’immediato. Appena avrà le condizioni giuridiche e contabili per effettuare i pagamenti, lo farà”.

