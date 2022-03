STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Mancini, giudizio sospeso. L’attenzione resta alta”

A proposito dell’aggiudicazione del bando del ramo sportivo del Calcio Catania ad opera di Benedetto Mancini, il collega Tommaso Maschio per tuttoc.com riporta alcune riflessioni. In particolare sottolinea la speranza che “Mancini abbia sia un progetto serio sia soprattutto i soldi per sostenerlo e portarlo avanti senza rischiare che fra qualche mese la situazione sia punto e a capo con lo spettro del fallimento nuovamente a pendere sulla testa del club come la proverbiale spada di Damocle. Salvarsi oggi per poi fallire domani non è certo una grande prospettiva. Per ora ogni giudizio è sospeso in attesa delle mosse di Mancini, ma la soglia d’attenzione resta alta. Magari facendo suo un noto slogan che recita ‘Non vendo sogni, ma solide realtà'”.

