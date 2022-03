STAMPA NAZIONALE – Tutto C: “Catania, proroga esercizio provvisorio non sia prolungamento agonia”

“I fatti sono noti a tutti, altre vicissitudini hanno agitato la piazza e siamo fortemente convinti che una realtà del genere meriterebbe un trattamento diverso. Si spera che l’ulteriore e breve proroga non sia un prolungare l’agonia ma un estremo tentativo per restituire quantomeno serenità all’ambiente e ad un gruppo che, sul campo, sta onorando la maglia”. Così Luca Esposito per il portale nazionale specializzato sulla Serie C, TuttoC.com. Il riferimento va alla recente decisione del Tribunale di Catania di prorogare l’esercizio provvisorio fino al 17 marzo pubblicando un nuovo bando (che scadrà il 15 marzo) per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale. L’auspicio è che si riesca a trovare una soluzione definitiva per dare un presente ed un futuro al Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***