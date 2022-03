STAMPA NAZIONALE – Criscitiello: “Serie C lasciata morire con un sistema economico che non sta in piedi”

Attraverso quanto riportato sul portale TuttoMercatoWeb.com Michele Criscitiello, direttore della medesima testata e di Sportitalia, analizza la debacle dell’Italia attribuendo responsabilità al Presidente federale Gabriele Gravina con una riflessione anche sullo stato in cui versa la Serie C: “Gravina ha grosse colpe su questo fallimento della Federazione. Il Presidente viene da una Lega, quella di serie C, lasciata morire negli anni con un sistema economico che non sta in piedi. Parla di riforme ma la cosa più semplice non è stata mai fatta. Lasciare A e B a 20 squadre, portare la C a 40 squadre, con due gironi da 20 e ridurre di almeno due gironi la serie D. Basta far giocare i giovani, nelle categorie inferiori, solo perché sulla carta di identità hanno scritto 2003-2004. Basta vedere in panchina allenatori con la calcolatrice per fare minutaggio e prendere soldi solo perché stanno giocando giovani (scarsi). Queste sono le cose ridicole del sistema”.

