TORNEO DI VIAREGGIO: il Catania non figura tra le squadre partecipanti

A gennaio il quotidiano La Nazione riportava che tra le squadre ad avere garantito la loro partecipazione al Torneo di Viareggio, nota competizione calcistica giovanile internazionale ferma da tre anni e giunta alla 72/a edizione, figurasse anche il Catania. In realtà così non è. Evidentemente la difficile situazione economica del club – dichiarato fallito a dicembre e attualmente in esercizio provvisorio – ha determinato un cambio di rotta. Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Monterosi e Siena sono le uniche squadre iscritte al campionato di Serie C a parteciparvi. Gare al via il 16 marzo.

Le altre compagini italiane partecipanti sono: Bologna, Milan, Sassuolo, Genoa, Inter, Empoli, Fiorentina, Pisa, Atalanta, Parma, Rappresentativa Serie D e SPAL. Partecipano inoltre formazioni europee (Jovenes Promesas – Spagna), americane (United Youth Soccer Stars, Westchester United – Stati Uniti), sudamericane (Don Torcuato – Argentina), africane (Alex Transfiguration, Garden City Panthers – Nigeria) e oceaniane (APIA Leichhardt – Australia).

