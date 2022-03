TORRE DEL GRIFO: immediata ripresa degli allenamenti per i rossazzurri

Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Campobasso in calendario mercoledì alle 21.00 al “Massimino”: i rossazzurri in campo ieri a Vibo Valentia per l’intera durata del match hanno svolto, oggi, una seduta defaticante; per tutti gli altri atleti disponibili, conclusa una sessione di prevenzione in palestra, esercitazioni tattiche e partitella. Domani, alle 15.00, la rifinitura. Ricordiamo che mercoledì sera non saranno disponibili tre rossazzurri per squalifica. Da valutare le condizioni fisiche del convalescente Luca Moro.

