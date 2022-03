UFFICIALE: Football Club Catania 1946 iscritta al Registro delle Imprese

Risulta ufficialmente iscritta proprio in queste ore al Registro delle Imprese della Camera di Commercio la società Football Club Catania 1946 S.R.L., con sede legale a Catania in via Caserma Carabinieri 9.

Si tratta di uno dei requisiti principali affinchè l’imprenditore romano Benedetto Mancini – che figura come Amministratore Unico – partecipi all’asta relativa all’acquisizione del ramo calcistico aziendale del Catania, ma il capitale sociale dell’impresa risulta essere pari a 10mila euro (il bando prevede che il capitale sociale interamente versato non sia inferiore al prezzo base d’asta). Non resta che attendere, a questo punto, l’apertura delle buste (il temine per presentare l’offerta è scaduto alle 12:00).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***