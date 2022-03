VERSO IL 15 MARZO: Mancini, il prossimo step fondamentale riguarda l’aumento del capitale sociale

Versata la caparra di 125mila euro e avendo costituito la società Football Club Catania 1946 Srl, Benedetto Mancini dovrà compiere i passi più importanti nei prossimi giorni per rispondere alle richieste del nuovo bando indetto dal Tribunale. Mancano 375mila euro da versare per arrivare al prezzo base di 500mila euro entro la data di stipula del rogito notarile. Non oltre il 15 marzo, invece, sarà condizione necessaria versare il capitale sociale di 500mila euro, attualmente fermo a quota 10mila. L’imprenditore romano ha preannunciato che in settimana concretizzerà l’operazione ed entro la fine del mese di marzo, tramite apposita delibera, aumenterà il capitale sociale fino al raggiungimento di un milione di euro. Vedremo se alle parole corrisponderanno i fatti. Ricordiamo che, in caso d’inefficacia della procedura, Mancini perderebbe le 125mila euro già depositate. Il bando, comunque, è aperto a chiunque voglia partecipare ed il Catania verrà aggiudicato al migliore offerente.

