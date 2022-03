VERSO CATANIA-CAMPOBASSO: alla scoperta della squadra molisana

Il Catania incrocerà sul proprio cammino la formazione del Campobasso, squadra “portabandiera” del Molise di ritorno in Serie C dopo oltre un trentennio. Una compagine, quella molisana, che in passato ha militato in Serie B per cinque stagioni consecutive: dal 1982-83 al 1986-87. La permanenza nel torneo cadetto si concluse al termine dello spareggio salvezza con la Lazio giocato a Napoli il 5 luglio 1987 e dall’esito avverso ai colori rossoblù.

A quegli anni irripetibili per il calcio molisano risale anche l’inaugurazione del “Nuovo Romagnoli”, impianto sito in Contrada Selvapiana realizzato da Costantino Rozzi sul modello dello stadio di Benevento (i due stadi infatti sono definiti “gemelli”). Fu la Juventus di Platini e Boniek a tenere a battesimo l’impianto nel febbraio 1985 in occasione di una gara di Coppa Italia che vide affermarsi la squadra di casa per 1-0. Nel 2003 lo stadio di Selvapiana ha ospitato la Nazionale di calcio in amichevole contro l’Irlanda del Nord e alcune partite casalinghe del Napoli causa squalifica del “San Paolo”.

Le ritrovate fortune del sodalizio calcistico molisano si devono agli investimenti della proprietaria Halley Holding (fondo di private equity con sede in Svizzera) e al progetto tecnico proficuamente condotto dal direttore sportivo Stefano De Angelis e dall’allenatore Mirko Cudini, artefici del salto di categoria al pari del blocco di giocatori in gran parte riconfermato per la stagione corrente. Con pochi innesti mirati, tra cui il difensore Kevin Magri (non giocherà al “Massimino” per squalifica”) e l’ala sinistra Davide Di Francesco, il Campobasso punta all’obiettivo minimo della salvezza. In avanti mister Cudini, che adotta una filosofia di calcio propositiva applicando prevalentemente il 4-3-3, talvolta schierando la squadra secondo un 4-3-1-2, può contare su un blocco di ex rossazzurri composto da Michele Emmausso, Michael Liguori e Mattia Rossetti, gli ultimi due principali marcatori della squadra con 8 reti all’attivo in campionato. Emmausso, invece, salterà il match di Catania per infortunio

