VERSO CATANIA-MONTEROSI: Pellegrino-Baldini, anche stavolta il compito di isolare la squadra

Mai in 75 anni di storia il Calcio Catania aveva vissuto una stagione così travagliata e tormentata come questa. Oltre alle difficoltà economiche di inizio campionato (che hanno comportato dei punti di penalizzazione), il fallimento societario dello scorso 22 Dicembre e le incognite legate alla seconda asta per l’acquisizione del ramo sportivo d’azienda, gettano ombre sempre più cupe sul destino del principale sodalizio calcistico cittadino. Nonostante gli enormi punti interrogativi, sul campo la squadra ha sempre risposto presente, dando l’impressione di non lasciarsi quasi mai condizionare dalle vicende extracalcistiche, isolandosi in una bolla ovattata e ben lontana dal caotico contesto economico-amministrativo.

In questo sono stati fondamentali tutti i componenti dello staff tecnico, in primis il direttore Pellegrino ed il mister Baldini. Entrambi infatti hanno avuto il merito di allestire e gestire un organico composto innanzitutto da grandi uomini e poi da seri professionisti, in grado di non far mai mancare in campo impegno e voglia di fare. In particolar modo il compito del tecnico toscano va ben oltre i semplici risvolti tecnico-tattici, svolgendo il ruolo di guida e punto di riferimento per l’intero ambiente catanese, un po’ come accaduto a Cristiano Lucarelli durante la sue seconda parentesi etnea.

Inoltre gli arrivi di Lorenzini e Simonetti durante la campagna di rafforzamento invernale, testimoniano ancora una volta la perfetta sinergia tra direttore ed allenatore, con Maurizio Pellegrino che, nonostante la disperata situazione economica, ha convinto i due ragazzi ad accettare il trasferimento alle pendici dell’Etna, assecondando così le richieste poste dal nativo di Massa di rafforzare la rosa. Sia Baldini che Pellegrino hanno avuto la capacità di stimolare il gruppo toccando i tasti dell’orgoglio, della motivazione, del senso di responsabilità ed appartenenza, fondamentali affinchè gran parte dei calciatori non abbandonassero la nave.

Adesso il duo Pellegrino-Baldini e tutto lo staff tecnico, tra i quali merita una menzione speciale Armando Pantanelli (attuale collaboratore, a titolo gratuito, del club rossazzuro), avranno nuovamente il compito di esulare la squadra dal contesto extrasportivo, preparando nel migliore dei modi la sfida contro il Monterosi ed evitando, fin dove possibile, che le notizie riguardanti la seconda asta fallimentare (specialmente se negative) possano incidere sul morale e sulla testa dei giocatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***