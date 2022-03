VERSO L’ASTA: ecco i requisiti principali per partecipare

Il 4 marzo scade il termine per la presentazione delle offerte d’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania. Riportiamo gli elementi principalmente necessari per la partecipazione e su cui vigilerà attentamente il Tribunale.

Innanzitutto ogni soggetto interessato dovrà necessariamente essere un imprenditore con veste giuridica di società a responsabilità limitata o di società per azioni con sede nella città di Catania, con il nome “Catania” nella denominazione sociale, con statuto conforme alle norme di leggi vigenti in materia nonchè alle regole prescritte dalla FIGC e con capitale sociale interamente versato non inferiore al prezzo base d’asta (500mila euro). E’ esclusa la possibilità di partecipazione per persona (i. e. società per azioni o società a responsabilità limitata) da nominare.

A pena di inefficacia, ogni soggetto istante dovrà depositare una domanda di partecipazione contenente l’offerta di acquisto irrevocabile per un importo non inferiore al prezzo base indicando, tra gli altri elementi richiesti: denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e generalità complete del legale rappresentante; l’importo versato a titolo di cauzione in misura non inferiore al 25% del prezzo offerto (importo che sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto); data, orario e numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la predetta somma; certificato/visura della C.C.I.A.A. da cui risultino i poteri di firma e l’ammontare del capitale sociale, copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto della società offerente oltre che della richiesta di affiliazione alla FIGC.

L’offerta potrà essere presentata solo per via telematica ed inviata all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacert.it e si intende depositata solo nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia. Il Tribunale non ha alcun potere di controllo circa il piano industriale che i potenziali acquirenti intendono presentare e la loro effettiva consistenza economica, ma vigilerà sui requisiti sopra citati in sede di partecazione all’asta.

