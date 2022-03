VERSO POTENZA-CATANIA: riecco Bucolo, avversario innamorato dei colori rossazzurri

La sfida del Catania contro il Potenza in terra lucana sarà l’occasione giusta per rivedere all’opera Rosario Bucolo. Il trentatreenne calciatore catanese, dopo essere cresciuto nelle giovanili etnee ed aver girovagato un po’ per la penisola, nel 2016 ha coronato il desiderio di vestire la maglia della Prima Squadra rossazzurra. Da quel momento ha rappresentato e difeso la squadra della propria città per tre stagioni e mezzo prima di essere ceduto, a titolo definitivo, alla Sicula Leonzio nel Gennaio del 2020. E fu un addio sofferto, essendo Bucolo molto legato a quei colori da sempre tanto amati.

Nel complesso il mediano siciliano ha disputato 96 gare indossando la casacca dell’Elefante, realizzando anche 2 reti (la prima delle quali contro la Cavese il 28 Aprile 2019) e 3 assist. Bucolo ha inoltre accarezzato per tre volte il sogno di riportare il Catania in cadetteria, sfiorando due promozioni sul campo (‘17/18 e ‘18/19) prima di essere eliminato nelle semifinali playoff rispettivamente contro Siena e Trapani, e vedendosi tolta la Serie B nell’estate del 2018 a seguito dalla decisione della Lega di bloccare i ripescaggi. Conclusasi l’esperienza alla pendici dell’Etna il classe ‘88 ha indossato le maglie di Sicula Leonzio, Acireale (Serie D), Potenza, Mantova e, da Gennaio, nuovamente dei lucani.

