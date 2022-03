VERSO POTENZA-CATANIA: Pino si candida per una maglia da titolare ma condizioni fisiche da valutare

Non solo Russotto, che comunque viene segnalato in ripresa. Oltre a valutare le condizioni dell’attaccante romano, costretto a saltare le ultime partite dopo un problema fisico riportato nei minuti finali di Catania-Campobasso, lo staff medico rossazzurro monitorerà con attenzione lo stato di salute del giovane difensore Pino, entrato bene in campo nel difficile match di Avellino e che si candida per una maglia da titolare domenica a Potenza. Il ragazzo ha accusato un risentimento muscolare, si farà tutto il possibile per rimetterlo in sesto. Non dovesse farcela, spazio ad Ercolani dal 1′ in coppia con Monteagudo viste le squalifiche di Claiton e Lorenzini.

