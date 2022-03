VIBONESE-CATANIA: dirige l’incontro Panettella, statistiche arbitro e precedenti

Claudio Panettella, della sezione A.I.A. di Gallarate, arbitrerà la gara Vibonese-Catania, valevole per la 31/a giornata del girone C del campionato di Serie C 2021/22 ed in programma domenica 13 Marzo. Panettella sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino (Campobasso) e Thomas Miniutti (Maniago). Quarto ufficiale il signor Gerardo Garofalo (Torre del Greco).

Il “fischietto” lombardo ha diretto due incontri del Catania, entrambi risalenti allo scorso campionato di Serie C e conclusi in parità: Catania 1-1 Catanzaro e Juve Stabia 1-1 Catania (marcatori rossazzurri, rispettivamente, Manneh e Maldonado). Nessun precedente da direttore di gara con la Vibonese.

In Serie C Panettella registra 49 presenze (13 nel girone A, 18 nel girone B, 17 nel girone C e 1 in Coppa Italia), 204 ammonizioni comminate (42 nel girone A, 77 nel girone B, 79 nel girone C e 6 in Coppa Italia), 10 espulsioni (1 rossi diretto, 9 doppie ammonizioni) e 15 rigori assegnati (3 nel girone A, 6 nel girone B, 5 nel girone C e 1 in Coppa Italia). Il bilancio nel gruppo C è di 7 vittorie per le squadre di casa, 5 pareggi e 5 successi esterni. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento C è Campobasso 1-1 Foggia (21 novembre 2021).

