VERSO VIBONESE-CATANIA: precedenti, si torna al “Razza” dopo il gol-vittoria di Reginaldo in Coppa Italia

Confronti recenti tra Vibonese e Catania allo stadio “Luigi Razza” terminati sempre con il segno “X” ad eccezione del clamoroso 5-0 che costò la panchina di Andrea Camplone due stagioni addietro e dello 0-1 maturato in Coppa Italia Serie C con gol su rigore di Reginaldo lo scorso mese di agosto.

La prima sfida sul campo di Vibo Valentia risale al 9 aprile 2017. I rossazzurri allora guidati da mister Giovanni Pulvirenti chiusero la gara sul risultato di 1-1. La squadra di casa passò in vantaggio al minuto 68 grazie ad un gol di Luigi Viola ma, a dieci minuti dal fischio finale, Maks Barisic fissò il punteggio in parità. Nel campionato 2018-19 una gara povera di emozioni produsse il classico risultato “ad occhiali”. Sulla panchina del Catania sedeva Andrea Sottil, che di lì a qualche domenica venne rimpiazzato da Walter Novellino.

Poi, spazio al sopracitato umiliante 5-0: una durissima lezione di calcio inflitta al Catania, tramortito dalle reti di Bernardotto (doppietta), Pugliese, Bubas (rigore) e Allegretti. Espulso Dall’Oglio per i rossazzurri, autori di una prestazione imbarazzante. Nello scorso campionato, invece, gara “sonnecchiante” e 1-1 finale: Plescia porta in vantaggio di padroni di casa al 37′, risponde Sarao pochi minuti più tardi.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Vibonese: 1

Pareggi: 3

Vittorie Catania: 1

Gol Vibonese: 7

Gol Catania: 3

Differenza reti: -4

Lega Pro 2016-17 Vibonese 1-1 Catania

Serie C 2018-19 Vibonese 0-0 Catania

Serie C 2019-20 Vibonese 5-0 Catania

Serie C 2020-21 Vibonese 1-1 Catania

Coppa Italia Serie C 2021-22 Vibonese 0-1 Catania

VIDEO – Gli highlights dell’unico acuto esterno del Catania a Vibo Valentia

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***