ACCADDE OGGI (Video): 11 aprile 2010, quante emozioni in Milan 2-2 Catania…

Catania bellissimo nel primo tempo, in difficoltà ma capace di non perdere la testa nella ripresa. Era l’11 aprile 2010 i rossoazzurri scesero in campo per disputare il match di Serie A contro il Milan allo stadio “San Siro”.

La squadra di Sinisa Mihajlovic godeva di uno stato di forma invidiabile e giocò senza timori reverenziali, determinata a fare da guastafeste. Prima dell’intervallo, il Catania era in vantaggio addirittura per 0-2 grazie alle reti di Maxi Lopez e Adrian Ricchiuti, sognando il colpaccio. Nel corso del secondo tempo, però, i padroni di casa trovarono subito la via del gol con Marco Borriello e, nel finale, ancora quest’ultimo andò a segno fissando il risultato sul 2-2. Pareggio scoppiettante e ricco di emozioni, con un pizzico di rammarico per gli etnei che avrebbero potuto addirittura vincere a Milano.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: M. Lopez (C) al 12′, Ricchiuti (C) al 43′ p.t.; Borriello (M) al 3′ e 35′ s.t..

MILAN: Dida; Abate, Thiago Silva, Favalli (dal 18′ st Flamini), Antonini; Pirlo, Ambrosini; Seedorf (dal 29′ st Mancini); Huntelaar (dal 29′ st Inzaghi), Borriello, Ronaldhino.

All.: Leonardo.

CATANIA: Andujar; Alvarez, Spolli, Terlizzi, Capuano; Ricchiuti (dal 26′ st Delvecchio), Carboni (dal 16′ st Ledesma), Biagianti; Izco (dal 37′ st Potenza), M. Lopez, Mascara.

All. Mihajlovic.

ARBITRO: Orsato di Schio.

NOTE: Ammoniti Ambrosini, Mascara, Carboni, Pirlo, Alvarez, Borriello.

